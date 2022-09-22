22 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Çavuşoğlu: Arakanlı Müslümanlar evlerine dönmek ve adalet istiyor

Bakan Çavuşoğlu: Arakanlı Müslümanlar evlerine dönmek ve adalet istiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Arakanlı Müslümanların krizi, modern zamanların en büyük trajedilerinden biri. Yardım çabalarının yanında Arakanlıların durumunu uluslararası gündemde ilk sıralarda tutmalıyız. Evlerine dönmek, adalet istiyorlar. Onların haklı davalarında yanlarında olmak bizim görevimiz." dedi.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 20:41
Takip Et

Bakan Çavuşoğlu: Arakanlı Müslümanlar evlerine dönmek ve adalet istiyor

Bakan Çavuşoğlu: Arakanlı Müslümanlar evlerine dönmek ve adalet istiyor
+
Aa
-

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul Görüşmeleri için New York'ta bulunan Çavuşoğlu, Arakanlı Müslümanların durumunu ele almak için Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'nın ev sahipliğinde düzenlenen üst düzey katılımlı etkinlikte konuştu.

Arakanlı Müslümanların yarım asırdır temel hak ve ihtiyaçlarından mahrum bırakıldığına işaret eden Çavuşoğlu, "Uluslararası toplum maalesef, bu trajediye ilgisini kaybediyor." sözlerini sarf etti.

Bangladeş'in 5 yılı aşkın süredir bir milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaparak ağır bir yük üstlendiğini ifade eden Çavuşoğlu, dünyanın bu yükü paylaşmak için daha fazlasını yapması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin kendi adına yardım projelerini ve gelir getiren faaliyetleri kapsayan projelerini desteklediğini anlatan Çavuşoğlu, "Cox's Bazar'daki mülteci kampında bulunan sahra hastanemiz günde yaklaşık 1500 kişiye sağlık hizmeti veriyor." bilgisini paylaştı.

Myanmar'daki askeri darbenin, Arakanlı Müslümanların içinde bulunduğu koşulları daha da zorlaştırdığını belirten Çavuşoğlu, Arakanlıların temel haklarını geri kazanmasına destek olmanın, uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Arakanlı Müslümanların güvenli ve onurlu bir şekilde Myanmar'a dönüşlerinin öncelik olması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Arakanlı Müslümanlar krizi, modern zamanların en büyük trajedilerinden biri. Yardım çabalarının yanında Arakanlı Müslümanların durumunu uluslararası gündemde ilk sıralarda tutmalıyız. Evlerine dönmek ve adalet istiyorlar. Onların haklı davalarında yanlarında olmak bizim görevimiz." açıklamasında bulundu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Üvey baba eziyeti kamerada! 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
1
﻿Üvey baba eziyeti kamerada! 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
﻿Üvey baba eziyeti kamerada! 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
﻿Erdoğan'ın oylarındaki son durum son ankette ortaya çıktı
2
﻿Erdoğan'ın oylarındaki son durum son ankette ortaya çıktı
﻿Erdoğan'ın oylarındaki son durum son ankette ortaya çıktı
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
3
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
4
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
﻿Yeni bir Türk Devleti kuruldu. İlk tanıyan Türkiye oldu
5
﻿Yeni bir Türk Devleti kuruldu. İlk tanıyan Türkiye oldu
﻿Yeni bir Türk Devleti kuruldu. İlk tanıyan Türkiye oldu
﻿Flaş.. .Flaş... Kar yağışı başladı. Herkes dışarı çıkıp gökyüzüne bakmaya başladı
6
﻿Flaş.. .Flaş... Kar yağışı başladı. Herkes dışarı çıkıp gökyüzüne bakmaya başladı
﻿Flaş.. .Flaş... Kar yağışı başladı. Herkes dışarı çıkıp gökyüzüne bakmaya başladı
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
7
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
﻿Lavrov: Batı Ukrayna’da çatışmalara taraf oluyor
﻿Lavrov: Batı Ukrayna’da çatışmalara taraf oluyor
﻿Lavrov: Batı Ukrayna’da çatışmalara taraf oluyor
﻿Diyanet İşleri Başkanı'ndan atama açıklaması
﻿Diyanet İşleri Başkanı'ndan atama açıklaması
﻿Diyanet İşleri Başkanı'ndan atama açıklaması
﻿Haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı
﻿Haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı
﻿Haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı
﻿Norveç, Rusya ile vize anlaşmasını askıya aldı
﻿Norveç, Rusya ile vize anlaşmasını askıya aldı
﻿Norveç, Rusya ile vize anlaşmasını askıya aldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.