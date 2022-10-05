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Bakan Çavuşoğlu, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Birleşmiş Milletler Afganistan Özel Temsilcisi olarak atanan eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva ve Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile telefonda görüştü.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 21:42
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Bakan Çavuşoğlu, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Bakan Mevlüt Çavuşoğlu; Karzai, Otunbayeva ve Lipavsky ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Otunbayeva'yı tebrik ederken, Çek mevkidaşı ile Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne ilişkin görüşmede bulundu.

Çavuşoğlu'nun, Karzai ile görüşmesine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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