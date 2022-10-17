Bakan Çavuşoğlu kamuda FETÖ'den kaç kişinin ihraç edildiğini açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından bakanlıktan ihraç edilen kamu görevlileriyle ilgili soru önergesine yanıt verdi.

Hüseyin Hayatsever'in haberine göre; Çavuşoğlu’nun verdiği bilgiye göre darbe girişiminin ardından olağanüstü halin ilan edildiği 20 Temmuz 2016’dan bu yana 662 Dışişleri Bakanlığı mensubu kamu görevinden çıkarıldığı açıklandı.

Kamu görevinden çıkarmaların 54’ünün “terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen” memurlarla ilgili olan 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin (KHK) geçici 35. maddesi kapsamında yapıldığı ifade edildi. Kamu görevinden çıkarılan 35 Dışişleri mensubu hakkında ise kamu görevine iade kararı verildiği duyuruldu.

Bakanlığın 2021 faaliyet raporunda 31 Aralık 2021 itibarıyla Dışişleri Bakanlığı’nda 6 bin 984 personelin görev yaptığı açıklandı. Bakanlıkta çalışan personelin 1932’sini diplomatik kariyer memurlarının oluşturduğunun altı çizildi. Çavuşoğlu, 4 Kasım 2021’de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı açıklamada 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle bağlantısı sebebiyle 618 personelin kamu görevinden çıkarıldığını, bunlardan 507’sinin diplomatik kariyer memuru olduğunu söylemişti.

Çavuşoğlu’nun soru önergesine verdiği yanıt, son bir yılda Dışişleri Bakanlığı’ndan 4 kişinin daha görevden çıkarıldığını aktardı. Yanıtta ihraç edilen kişilerin diplomatik kariyer memuru mu yoksa bakanlığın başka birimlerinde çalışanlardan mı olduğu konusunda açıklama yapılmadı.