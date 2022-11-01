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Bakan Çavuşoğlu Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırım Tatar Türk halkının milli lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile görüştü.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 17:34
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Bakan Çavuşoğlu Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu ile görüşmesini sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, Kırımoğlu ile beraberindeki heyeti Ankara'da ağırladı.

Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadeyi kullandı:

"Ukrayna'nın bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü desteklemeye ve Kırım Tatar Türklerinin haklarını savunmaya devam edeceğiz." 

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