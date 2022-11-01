﻿Bakan Çavuşoğlu Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu ile görüşmesini sosyal medya hesabından duyurdu.
Bakan Çavuşoğlu, Kırımoğlu ile beraberindeki heyeti Ankara'da ağırladı.
Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadeyi kullandı:
"Ukrayna'nın bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü desteklemeye ve Kırım Tatar Türklerinin haklarını savunmaya devam edeceğiz."
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