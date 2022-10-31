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Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü   

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.   

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 22:11
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Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü   

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü   
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Görüşmede tahıl koridoru, Kafkasya’daki son gelişmeler ve 3+3 bölgesel işbirliği platformu toplantısı ele alındı. 
                           

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