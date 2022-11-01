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Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda tahıl koridoru konusunu görüştü.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 19:45
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Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüşme yaptı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Lavrov'un telefon görüşmesinde tahıl koridoru ele alındı.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanmıştı.

Rusya, 29 Ekim'de Ukrayna'dan tahıl ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmayı süresiz olarak askıya aldıklarını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı tahıl ihracı için oluşturulan insani koridoru örtü olarak kullanıp Sivastopol'daki deniz üssünde Rus Karadeniz Filosu'nun gemilerine ve altyapısına insansız hava araçlarıyla hava ve deniz saldırıları düzenlemekle suçlamıştı. (AA)

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