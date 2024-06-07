Bakan değil adeta Jetgiller. CHP'den tasarruf tedbirlerine çizgi filmli gönderme

CHP, hükümetin tasarruf önlemlerini duyurmasına rağmen bakanların özel uçak kullanımını eleştiren bir video hazırladı.

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzleri "Jetgiller" çizgi filminin karakterlerine benzeyen bir şekilde yer aldı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'deki basın toplantısında, hükümetin açıkladığı tasarruf önlemlerinin sadece halkı kapsadığını belirtmişti. Başarır, bakanların kişisel işleri için özel uçak kullandığını ve her hafta yeni birinin açıklanacağını söyleyerek, "Jetgiller" ailesine yeni bir üye daha eklendiğini ifade etmişti. Başarır, bu durumun özür değil istifa gerektirdiğini vurgulayarak, "Türkiye bu bakanları unutmasın" demişti.