Bakan değil adeta Jetgiller. CHP'den tasarruf tedbirlerine çizgi filmli gönderme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakan değil adeta Jetgiller. CHP'den tasarruf tedbirlerine çizgi filmli gönderme

Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal medya hesaplarından bakanların özel uçak kullanmasını "Jetgiller" çizgi filmiyle birleştirerek gönderme yaptığı bir video paylaşıldı.

CHP, hükümetin tasarruf önlemlerini duyurmasına rağmen bakanların özel uçak kullanımını eleştiren bir video hazırladı.

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzleri "Jetgiller" çizgi filminin karakterlerine benzeyen bir şekilde yer aldı.

5454.png

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'deki basın toplantısında, hükümetin açıkladığı tasarruf önlemlerinin sadece halkı kapsadığını belirtmişti. Başarır, bakanların kişisel işleri için özel uçak kullandığını ve her hafta yeni birinin açıklanacağını söyleyerek, "Jetgiller" ailesine yeni bir üye daha eklendiğini ifade etmişti. Başarır, bu durumun özür değil istifa gerektirdiğini vurgulayarak, "Türkiye bu bakanları unutmasın" demişti.

5.png

55.png

5555.png

6544.png

ekran-alintisi.png

İlgili Haberler
Samsung'da bir ilk. Bırakma kararı aldı
Son Haberler
Yaşlılarda üzüntü kontrolü nasıl sağlanır? Tehlikeli sonuçları nelerdir? Sağlık
Yaşlılarda üzüntü kontrolü nasıl sağlanır? Tehlikeli sonuçları nelerdir?
AKP'de büyük çıkmaz. Erdoğan ikna edildi tartışmalar bitmedi Gündem
AKP'de büyük çıkmaz. Erdoğan ikna edildi tartışmalar bitmedi
FIFA'dan Arda Kardeşler'e görev Spor
FIFA'dan Arda Kardeşler'e görev
Cep telefonunun neden olduğu hastalıklar ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı Sağlık
Cep telefonunun neden olduğu hastalıklar ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 7 Haziran 2024. Bugünkü maçlar Spor
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 7 Haziran 2024. Bugünkü maçlar
Samsung'da bir ilk. Bırakma kararı aldı Dünya
Samsung'da bir ilk. Bırakma kararı aldı
Mourinho'nun transfer listesi ortaya çıktı Spor
Mourinho'nun transfer listesi ortaya çıktı