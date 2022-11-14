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  • Bebek katili teröristler İstiklal Caddesindeki patlamada minicik kız çocuğu ile babasına kıydılar. Elleriniz kırılsın

Bebek katili teröristler İstiklal Caddesindeki patlamada minicik kız çocuğu ile babasına kıydılar. Elleriniz kırılsın

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Yüreğimiz İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun” dedi.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 22:54
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Bakan Derya Yanık duyurdu: Patlamada bir bakanlık çalışanı ve kızı hayatını kaybetti

Bebek katili teröristler İstiklal Caddesindeki patlamada minicik kız çocuğu ile babasına kıydılar. Elleriniz kırılsın
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bugün İstanbul’da meydana gelen bombalı terör saldırısında Bakanlığının personellerinden Yusuf Meydan’ın ve kızı Ecrin’in hayatını kaybettiğini duyurdu. Yanık’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Yüreğimiz İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun.

Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum. Devlet olarak tüm imkanlarımızla hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerinin ve yaralılarımızın yanındayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecek.”

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