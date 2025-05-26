Bakan duyurdu: Hesaplarınızı kontrol edin!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bakan duyurdu: Hesaplarınızı kontrol edin!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "3 milyar 888 milyon 395 bin TL küçükbaş hayvancılık destek ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, küçükbaş hayvancılık desteğiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Yumaklı, şu ifadelere yer verdi:

3 milyar 888 milyon 395 bin TL küçükbaş hayvancılık destek ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.

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'Küçükbaş hayvancılık kuzu/oğlak desteği' ödemeleri çiftçilerin hesaplarına, kimlik kartlarının son hanesi 6-8, VKN son hanesi 1-3-5-6-7-8-9 olanların 26 Mayıs saat 18.00'den itibaren aktarılacağı, kimlik kartlarının son hanesi 0-2-4, VKN son hanesi 0-2-4 olanların ise 30 Mayıs saat 18.00'den itibaren aktarılacağı bildirildi.

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