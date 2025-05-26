Bakan duyurdu: Hesaplarınızı kontrol edin!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, küçükbaş hayvancılık desteğiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Yumaklı, şu ifadelere yer verdi:

3 milyar 888 milyon 395 bin TL küçükbaş hayvancılık destek ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.

'Küçükbaş hayvancılık kuzu/oğlak desteği' ödemeleri çiftçilerin hesaplarına, kimlik kartlarının son hanesi 6-8, VKN son hanesi 1-3-5-6-7-8-9 olanların 26 Mayıs saat 18.00'den itibaren aktarılacağı, kimlik kartlarının son hanesi 0-2-4, VKN son hanesi 0-2-4 olanların ise 30 Mayıs saat 18.00'den itibaren aktarılacağı bildirildi.