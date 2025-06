Bakan duyurdu: Ödemelere hesaplara yatırılıyor...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Batman'a geldi. Bakan Yumaklı ilk olarak merkeze bağlı İrmi Mahallesi'nde düzenlenen buğday hasadı törenine katıldı. Törende; Bakan Yumaklı'ya Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı. Törende Bakan Yumaklı, biçerdöverin başına geçerek hasat yaptı.

'SON 23 YILDA BATMAN'A 54 MİLYAR LİRALIK TARIMSAL DESTEK SAĞLADIK'

Daha sonra açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, hasadın üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek, şunları söyledi: "Bakanlık olarak gıda arz güvenliğimizi sağlamak adına proaktif çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hangi grup ürün olursa olsun üretim yapılan her yerde hem bizler hem de bakanlıktaki bütün çalışan arkadaşlarımız üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyor. Bizim en önemli önceliğimiz, şehirlerimizin tarımsal altyapısını kuvvetlendirmek, güçlendirmek. Son 23 yılda Batman'a 54 milyar liralık bugünün rakamlarıyla tarımsal destek verdik. 41 su ve sulama tesisi yapıldı. Elbette iklim değişikliğinin etkilerini çok yoğun bir şekilde hissettiğimiz bu günlerde su ve sulama yatırımları bizlere verim anlamında, kalite anlamında önemli geri dönüşler sağlıyor. Bunların olmadığı yerlerde de hakikaten zorlanıyoruz. Dolayısıyla bu konu bizim öncelikli gündemimiz. Yine Batman'da sadece bu konu değil, aynı zamanda yeşil vatanımıza da katkı sağlamak amacıyla 6 milyon civarında bir fidanı toprakla buluşturmuş olduk.

Yaklaşık 402 bin dekarlık bir alana sahip Batman ve Gercüş ovalarımızı da koruma altına aldık. Batman'a has 6 ürünümüzün de coğrafi işaret alması, bu ürünlerin katma değerli bir şekilde üretilmesi ve markalaşma yolunda da önemli bir adım. Yine Batman'ın hayvansal ürünlerle ilgili de bir potansiyeli var. Büyükbaş hayvan varlığı son 23 yılda yüzde 300, küçükbaş hayvan varlığı yüzde 221 ve arılı kovanda yüzde 323 oranında arttı. Bu yetiştiricilikteki artış üretime de yansıdı elbette. Süt üretiminde 7 katlık bir artış var. Bal üretiminde yine iki katına yakın bir artış söz konusu oldu. Toplamda Batman'ın da içinde yer aldığı 14 ilimize 23 yılda 32 milyar liralık hibe desteği verildi. Bunun sadece 1 milyara yakını Batman'a verildi. Dolayısıyla bu bereketli toprakların üretimin sürdürülebilirliği anlamdaki potansiyelini ortaya çıkarmak için bu katkılarımız devam edecek."

'SERA ORGANİZE TARIM BÖLGESİ 3 MİLYARLIK YATIRIMLA HAYATA GEÇECEK'

Bakan Yumaklı, bölgenin uzun yıllar terörle anıldığını belirterek, "Ama hamdolsun artık bu atmosfer, bu iklim değişti. Şimdi artık hep beraber omuz omuza üreticilerimizle, ilgili kurumlarımızla ne yapabiliriz, safhasındayız. Bundan önce yaptıklarımızın çok daha üzerinde, çok daha fevkinde gelişmeler sağlayacak hem yatırımlar hem projeleri inşallah hayata geçirmiş olacağız. Batman için diğer önemli bir nokta da özellikle seracılık konusunda son dönemde göstermiş olduğu gelişme. Tüzel kişilik kazandırılıyor. Bugünlerde tamamlanmak üzere Batman Sera Organize Tarım Bölgesi. Onun da buradan müjdesini vermek istiyorum. İnşallah bin 100 dekarlık bir arazi üzerinde Sera Organize Tarım Bölgesi, yaklaşık 3 milyar liralık bir yatırımla hayata geçirilmiş olacak. Hem Batman'da bunun geliştirilmesi hem de çevre illerde yine bu potansiyelin kullanılması adına projelerimize devam edeceğiz. Ülke ekonomimize sadece biraz önce söylemiş olduğum Batman Organize Tarım Bölgesi'nin katkısı yaklaşık 30 bin ton meyve ve sebzeye denk geliyor. Yıllık 1 milyar liralık bir katkı sağlayacak. Önümüzdeki yılın ikinci yarısından itibaren üretime geçirmeyi hedefliyoruz. Bunun sadece bakanlık tarafı değil, aynı zamanda yerelde Valiliğimizin de çalışmalara çok önemli katkısı var. Dolayısıyla hem yerelde hem bakanlık seviyesinde bu çalışmalarla inşallah bu süreci tam zamanında gerçekleştirmiş olacağız. Ayrıca 6. etap kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programı bu süreçte tamamlandı. Batman'da 8 ekonomik ve 4 altyapı projesi tamamı hibe desteği olmak üzere aktif olacak, hayata geçecek. Yaklaşık 64 milyon liralık bir bedeli var bunun. Yatırıma dönüşü 150 milyon lira civarında olacak inşallah. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kendisine arz edilecek bütün ürünleri 600 alım noktasında almaya hazır olduğunu buradan belirtmek istiyorum" diye konuştu.

'ÜRETİMİN HER AŞAMASINDA ÜRETİCİLERİMİZLE BİRLİKTEYİZ'

Bakan Yumaklı, ürün fark ödemeleri başta olmak üzere bugün çiftçilerin hesaplarına destekleme ödemelerinin yatacağını belirterek, şunları söyledi: "Bir destek müjdesini de Batman'da bütün üreticilerimize vermek istiyorum. Ürün fark ödemeleri başta olmak üzere bugün itibarıyla 8 milyar 154 milyon liralık bir destekleme ödemesi çiftçilerimizin hesaplarına yatırılmış olacak. Böylece şu ana kadar 2025 yılı içerisinde çiftçilerimizin hesaplarına aktarmış olduğumuz destek ödemesi tutarı 83 milyar TL'yi, sene sonu itibarıyla bu rakam 135 milyar lirayı bulmuş olacak. Üretimin her aşamasında üreticilerimizle birlikteyiz. Üretimin her aşamasında bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzere onların hemen yanı başındayız. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın defaatle altını çizdiği güçlü Türkiye'nin yolunun 'güçlü tarım'dan geçtiğini buradan bir kez de ben tekrarlamak istiyorum. Bizim de bu düsturla çalışmalarımıza gece gündüz ara vermeden devam ettiğimizi de buradan bütün kamuoyumuza belirtmek istiyorum. Batman'da ve Batman'dan hareketle ülkemizin her bir karış noktasında üretim yapan, üretime katkı veren, üretimin gelişmesi için destek veren kimler varsa her birine çok çok teşekkür ediyorum. Bu hasat sezonunun ülkemiz için hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum." Bakan Yumaklı, programın ardından Valiliğe geçerek Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Ekrem Canalp'ten çalışmalarla ilgili bilgi aldı.