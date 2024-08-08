Bakan duyurdu: Yüzlerce mahkeme kurulacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, bölge adliye mahkemeleri ile birinci ve ikinci bölgelerdeki hakimlere ilişkin müstemir yetki çalışmalarının başarıyla tamamlandığını bildirdi. Bu çerçevede toplamda 3 bin 848 yetki düzenlemesi gerçekleştirildiğini ve yeni mahkemelerin kurulmasına dair kararlar alındığını belirtti.

Tunç, "574'ü hukuk mahkemesi olmak üzere toplam 968 mahkemenin faaliyete geçirilmesine karar verilmiştir. Aldığımız kararların yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.