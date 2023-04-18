Bakan Ersoy 23 Nisan sergilerini gezdi

Turizm bakanı Ersoy, Cumhuriyet Müzesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı açılan sergileri ziyaret etti.

Bakan Ersoy 23 Nisan sergilerini gezdi

AA

Ersoy, müzeye gelişinde "Z Kuşağının Kaleminden Tarih, Kültür, Sanat", "Bir Küçük Tebessüm" ve "Bir Hayalin İnşası Dijital Enstalasyonu" sergilerine ilişkin bilgi aldı, çocuklarla sohbet etti.

Ziyaretinin ardından sergilere ilişkin basın mensuplarına bilgi veren Ersoy, daha çok kurumsal ve resmi görünümlü fotoğraflarına alışık olunan Atatürk'ün gülümseyen fotoğraflarından bir sergi oluşturduklarını söyledi.

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Sergide, Atatürk'ün özellikle son döneminde çocuklarla çekilmiş fotoğraflarının yer aldığını belirten Ersoy, daha önce görülmemiş fotoğrafların da ilk kez sergilendiğini anlattı.

"Z Kuşağının Kaleminden Tarih, Kültür, Sanat" sergisinin de sanat tarihine meraklı genç yeteneklerin çizdiği resimlerden oluştuğunu bildiren Ersoy, arkeolojik noktaların gençlerin gözünden nasıl yansıtıldığının bu sergide görülebileceğini dile getirdi.

009-2023-09-2023-13-nisan-11-20230418-2-58287807-88027327.jpgCumhuriyet Müzesi bahçesindeki Sığınakta da Atatürk ve çocukları bir araya getiren dijital bir sergi hazırlandığını aktaran Ersoy, bu sergi için de arşivlerinde bulunan Atatürk'ün 1000 fotoğrafını ve belli sayıda da çocuk fotoğrafını taratarak yapay zekadan yorumlamasını istediklerini anlattı.

Bakan Ersoy, "Çocuklarla Atatürk'ü farklı dönemlerde farklı kompozisyonlarla resmetmesini istedik yapay zekadan. Resmin kompozisyon içeriklerini biz yüklüyoruz. Bizim yüklediğimiz şekilde farklı dönemlerde farklı kompozisyonlarda geleceği de içeren fotoğraf çalışmaları yaptı." diye konuştu.

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Yapılan çalışmada yapay zekadan 30 çıktı alındığı, bunlardan 20'sinin seçilerek sergi için hazırlandığı bilgisini paylaşan Ersoy, "soluksuz izlenecek" 12 dakikalık bir çalışmanın ortaya çıktığını kaydetti.

Beraberindeki çocuklara hangi fotoğrafı beğendiklerini soran Ersoy, kendisinin de geleceğe merakından dolayı fütüristik fotoğrafları beğendiğini belirterek, "Ben de ilk fırsatta çocukları getireceğim, sergi bitmeden." dedi.

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Sergiler, 27 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

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