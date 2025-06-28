Bakan Ersoy, Akdeniz’in 2 bin yıllık su altı hazinesine dalış yaptı

Kaynak: İHA
Bakan Ersoy, Akdeniz’in 2 bin yıllık su altı hazinesine dalış yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Adrasan açıklarında 40 metre derinlikte bulunan Seramik Batığı'nda yürütülen kazı çalışmalarını dalış yaparak yerinde inceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Adrasan açıklarında 40 metre derinlikte bulunan Seramik Batığı'nda yürütülen kazı çalışmalarını dalış yaparak yerinde inceledi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan açıklarında yaklaşık 40 metre derinlikte tespit edilen ve Geç Hellenistik–Erken Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık Seramik Batığı'na dalış yaptı. Bakan Ersoy, dalış sonrası yürütülen kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen batıkta yer alan çanak, tabak ve amforaların büyük ölçüde bozulmadan günümüze ulaştığını ifade eden Ersoy, keşfin Türkiye ve dünya kültürel mirası açısından son derece değerli olduğunu vurguladı.

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KEMER, SU ALTI ARKEOLOJİSİNİN YENİ MERKEZİ OLACAK

Bakan Ersoy, "Geleceğe Miras" projesi kapsamında yürütülen bu bilimsel kazılarla Türkiye'nin artık su altı arkeolojisinde izleyen değil, yön veren ülke konumuna geldiğini ifade etti. Kazıdan çıkarılan eserlerin sergileneceği Akdeniz Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin Kemer Idyros'ta inşa edileceğini belirten Ersoy, Kemer'in su altı arkeolojisinin merkezi olacağını kaydetti. Kazı çalışmaları ve müze projesiyle Türkiye'nin kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiği bildirildi.

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