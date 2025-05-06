Bakan Ersoy Kahire'de

Kaynak: DHA
Bakan Ersoy Kahire'de

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mısır'da 4’üncü D-8 Turizm Bakanları Toplantısı’na katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 4’üncü D-8 Turizm Bakanları Toplantısı kapsamında temaslarda bulundu.

Bakan Ersoy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Mısır'da düzenlenen D-8 Turizm Bakanları Toplantısı'nda mevkidaşlarımız ile ikili görüşmeler gerçekleştirdik. İran Kültürel Miras Bakanı Sayın Seyyid Rıza Salehi Amir, Pakistan Devlet Bakanı Sayın Huzaifa Rehman, Mısır Turizm ve Eski Eser Bakanı Sayın Sherif Fathi ve Mısır Kültür Bakanı Sayın Prof. Dr. Ahmed Fouad Hanno ile bir araya geldik. Ortak mirasımızı daha güçlü iş birlikleriyle geleceğe taşıma kararlılığımızı Mısır'ın başkenti Kahire'de bir kez daha teyit ettik” ifadelerini kullandı.

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