Bakan Ersoy'dan sevindiren haber: Türk sanatçılar 2,8 milyar yeni dinleyiciye ulaştı!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu'nda Soho House'da düzenlenen Spotify Music Forward Konferansı'na katıldı.Programa Bakan Ersoy'un yanı sıra, sanatçı Orhan Gencebay ve davetliler katıldı. Programda Türk müzik sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ersoy, daha sonra Galata'daki Büyük Hendek Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Ersoy, ziyaretlerin ardından tramvayla İstiklal Caddesi'ne geçerek vatandaşlarla sohbet etti.

'DİJİTAL PLATFORMLARIN ROLÜ YADSINAMAZ'

Bakan Ersoy Spotify Music Forward Konferansı'nda yaptığı konuşmada Türk müziğinin dünyaya açılımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, "Biz Bakanlık olarak, sanatçılarımızın desteklenmesini, gelenekten beslenen yeni eserlerin üretilmesini ve bu eserlerin uluslararası platformlarda tanıtılmasına ayrı bir önem veriyor ve bunu teşvik ediyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki her yeni türkü, her yeni şarkı Anadolu'nun sesini dünyaya taşıyan bir köprü olacaktır.Bu süreçte dijital müzik platformları, önemli fırsatlar sunmaktadır.

Spotify ve benzeri platformlar dünya genelinde yüz milyonlarca dinleyiciye ulaşan, sanatçıların eserlerini küresel ölçekte görünür kılan mecralar olarak müzik endüstrisinin yönünü değiştirmişlerdir. Bu platformlar sayesinde bu toprakların yetiştirdiği sanatçılar, ülkemizin sınırlarının çok ötesinde dünyanın dört bir yanında dinlenebilmekte, eserlerini milyonlara ulaştırabilmektedirler. 2024 yılında Türk sanatçıların küresel başarısı 2,8 milyar yeni dinleyiciye ulaşarak dünya listelerinde rekor kırmıştır. Yakalanan bu başarıda dijital platformların rolü elbette yadsınamaz" diye konuştu.

'BU PLATFORMLARIN ŞEFFAF ADİL BİR ANLAYIŞ İÇİNDE OLMALARI BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR'

Bu platformların şeffaf, adil ve toplumsal değerlere duyarlı bir anlayışla hareket etmesinin önemini vurgulayan Ersoy, "Ancak bu platformların şeffaf, adil ve toplumsal değerlere duyarlı bir anlayış içinde olmaları ve ülkemizin kültürel çeşitliliğini yansıtmaya imkan tanıyacak tedbirlerin alınması büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda editoryal listelerin seçim süreçlerinde ve algoritmalarda şeffaflığın hakim olması, sürdürülebilir muhataplığın tesisi için resmi temsilciliklerin ülkemizde bulunması gibi ülkemiz müzik sektörünün büyüklüğüne ve potansiyeline uygun tedbirlerin alınması; sanatçılarımızın emeğinin korunması ve zengin müzik mirasımızın daha geniş kitlelere ulaşması için gerekli adımlardır.

Bizler, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak müzik ekosistemimizi ve sanatçılarımızı her koşulda desteklemeyi sürdüreceğiz. Çünkü müzik, paylaştıkça büyüyen, dinlendikçe güçlenen ve nesiller boyu yaşatılan bir miras. Bu sorumluluğumuz çerçevesinde ayrıca çok önemsediğimiz bir hususun da altını özellikle çizmek istiyorum. Çok değer verdiğimiz ülkemiz müziğini dünyada duyurmak ve endüstrimizi hak ettiği noktaya taşımak bizim en önemli görevlerimizden biri olmakla birlikte, kültürümüzü yansıtmaktan çok uzak bir müzik anlayışının hakim olması riskine karşı da gerekli tedbirleri almayı sürdürüyoruz" ifadelerini de kullandı.

BAKAN ERSOY'DAN ESNAF ZİYARETİ

Konferansın ardından Galata'daki Büyük Hendek Caddesi'ne geçen Bakan Ersoy, burada esnaf ve vatandaşlarla biraraya geldi. Caddedeki dükkanları ziyaret eden Ersoy, esnafın talep ve önerilerini dinledi. Daha sonra tramvaya binerek İstiklal Caddesi'ne geçti.