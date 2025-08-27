Bakan, Feti Yıldız'ı sert sözlerle eleştirdi!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı devam ederken, bazı konuşmacılara tepki göstererek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na davet ederek dinlediğimiz bazı kurumların meseleyi tam olarak anlamadığı görülmektedir" ifadesini kullandı.

Murat Bakan

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 6. toplantısını yapıyoruz. Kardeşlik ve milli birlik yalnızca iyi niyetli temennilerle değil; hukukun üstünlüğü ve demokrasi ile mümkündür.

Baro başkanlarının komisyona gelerek dile getirdiği husus tam da budur: Hukuk devleti yoksa demokrasi olmaz, Demokrasi yoksa kalıcı barış tesis edilemez.

Silahların susması ve toplumsal barışın kalıcı hale gelmesi, her şeyden önce bağımsız yargının, özgür basının, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasına bağlıdır. Bu gerçek görmezden gelinerek yapılan her çözüm arayışı eksik kalacaktır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kalıcı barış ve güçlü milli dayanışma için en sağlam temel; demokrasi, hukuk devleti ve insan haklarıdır."