Bakan Fidan duyurdu: Irak'a vize serbestisi 1 Eylül'de başlıyor

Kaynak: AA / DHA / İHA
Bakan Fidan duyurdu: Irak'a vize serbestisi 1 Eylül'de başlıyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hakan Fidan'ın belirttiği üzere, 1 Eylül itibarıyla 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti uygulaması başlatılacak.

Ankara'da gerçekleştirilen ortak basın toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. Toplantıda, Bakan Fidan, 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti uygulamasının 1 Eylül'den itibaren başlayacağını duyurdu.

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Fidan, bölgedeki zorlu süreçlere ve İsrail'in Gazze'de sivil halka yönelik saldırılarına işaret ederek, Irak ile Filistin konusunda tam bir dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Bakan Fidan toplantıda "15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklı kardeşlerimiz için vize serbestisi uygulamasını da 1 Eylül itibarıyla başlatma konusunda bugün karar aldık" dedi. Bölgenin çok sancılı bir süreçten geçtiğini ve İsrail'in neredeyse bir yıldır Gazze'deki sivilleri acımasızca hedef aldığına dikkati çeken Fidan, "Biz Irak'la Filistin meselesinde tek ses, tek yüreğiz." diye konuştu.

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