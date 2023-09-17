Bakan Fidan İrlanda Dışişleri Bakanı Martin'le bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheál Martin’le Türkevi'nde bir araya geldi.

Bakan Fidan İrlanda Dışişleri Bakanı Martin'le bir araya geldi

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımında, Fidan-Martin görüşmesinde; ikili ilişkiler ve karşılıklı üst düzey ziyaretler, Karadeniz Tahıl Girişimi, Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ile Türkiye-AB ilişkilerinin masaya yatırıldığı belirtildi.

Dışişleri'nin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bakanımız Hakan Fidan, BM Genel Kurulu marjında İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheál Martin’le Türkevi'nde görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkilerimiz ve karşılıklı üst düzey ziyaretler, Karadeniz Tahıl Girişimi, Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ile Türkiye-AB ilişkileri ele alındı."

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