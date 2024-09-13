Bakan Fidan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Kaynak: İHA
Bakan Fidan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'nın başkenti Madrid'de İspanya Başbakanı ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu'ndaki mevkidaşlarıyla birlikte İspanya'nın başkenti Madrid'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında, Bakan Fidan ve beraberindeki heyet, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

Bu ziyaretin, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Temas Grubu üyelerinin Madrid temasları çerçevesinde, özellikle Filistin'de acil ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözüme yönelik iş birliğinin ele alınması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Görüşmelerin, bölgede barış ve istikrarın tesisi için uluslararası iş birliği ve diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik olduğu ifade edildi.

Bakan Fidan'ın görüşmesi, Türkiye'nin Filistin meselesine verdiği önemi bir kez daha vurgularken, uluslararası alanda bu konuda atılacak adımlar için İspanya ile iş birliğini güçlendirme hedefini de ortaya koyuyor.

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