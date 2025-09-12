Bakan Fidan: İsrail, bir ülkenin daha egemenliğini ihlal etmiştir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Roma’da, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi. Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından her iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Bakan Fidan, “Bugün toplantılarımızda ikili ve bölgesel konularda iş birliğimizi geliştirmek amacıyla görüş alışverişinde bulunduk. İtalya ile olan stratejik ortaklığımızı daha da derinleştirmek konusunda kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve İtalya Başbakanı Sayın Meloni bu konudaki iradelerini en güçlü şekilde defalarca ortaya koymuşlardır. Bizler de çeşitli projeler üzerinde çalışarak ülkelerimizin refahı ve güvenliğine katkıda bulunmak için somut adımlar atmaktayız. Aynı zamanda bölgemizdeki diğer ülkelere de fayda sağlayacak çalışmalar yürütmekteyiz” diye konuştu.

Bakan Fidan, Gazze’de yaşananlara ve son olarak Katar’da meydana gelen saldırıya da değinerek, “Uluslararası toplumun gündemindeki başlıca mesele İsrail’in Gazze’de işlemekte olduğu soykırım ve bölgede izlediği yayılmacı politikadır. İsrail, Doha’da düzenlediği saldırıyla bir ülkenin daha egemenliğini ihlal etmiştir. Bu alçak saldırı karşısında Katar’la tam dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Katar, barışçıl bir dış politika izleyen, arabuluculuk faaliyetlerini başarıyla yürüten bir ülkedir. İsrail’in yayılmacı politikasının Katar’a kadar uzanması, Netanyahu’ya göz yuman çevrelerin artık uyanmasını sağlamalıdır. Uluslararası toplumu İsrail karşısında gereken önlemleri almaya devam etmeye davet ediyoruz. Son dönemde çok sayıda Batılı ülkenin BM Genel Kurulu sırasında Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıklamasından memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki günlerde BM Genel Kurulu’nun yüksek düzeyli haftasına Sayın Cumhurbaşkanımız iştirak edeceklerdir. New York’ta düzenlenecek faaliyetlerde Filistin halkının acılarının dindirilmesi ve Filistin meselesine çözüm bulunması için çaba harcamayı sürdüreceğiz” dedi.