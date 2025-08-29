Bakan Fidan: İsrail Gazze’de soykırım suçu işliyor

TBMM Genel Kurulu, İsrail’in Gazze saldırılarını ve Filistin halına yönelik soykırımı görüşmek için olağanüstü toplandı.

Meclis'te konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İsrail, Gazze'yi işgal harekatını genişletme kararı alarak insanlık suçlarını sürdürmeye devam etmektedir. İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki her eylemi uluslararası hukukun ihlalidir, savaş suçudur, soykırımdır. Somut adımların acilen atılmasını, İsrail soykırım politikalarından dönene kadar BM dahil uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınmasını teklif ediyorum. Filistin davası bizim için milli bir davadır. Özgür ve egemen Filistin devletinin kurulmasını sağlayana kadar bu mücadeleye destek olacağımıza söz veriyorum." dedi.

'SALDIRILAR GAZZE İLE SINIRLI KALMADI'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Milletimiz Filistin meselesini sahiplenmektedir. Bugün burada Gazze'de yaşanan insanlık dramını ve ülkemizin yürüttüğü kararlı mücadeleyi paylaşacağım. Geçtiğimiz yıl İsrail'in izlediği stratejinin sadece Gazze ile sınırlı kalmayacağını, bölgenin geneline yayılacak bir ateş dalgası yaratacağını dile getirmiştim. Gazze'de soykırım daha da derinleşmiş, İran-İsrail hattındaki gerginlik 12 günlük bir savaşa dönüşmüş, İsrail'in saldırganlığı Suriye'ye sıçramıştır." dedi.

'GAZZE'DE SOYKIRIM SUÇU İŞLENİYOR'

"İsrail 2 yıldır Gazze'de soykırım suçu işliyor." ifadelerini kullanan Bakan Fidan, "Netanyahu'nun, Gazze'deki işgali genişletmek için bugün orduya talimat verdiği bilgisi mevcut. İsrail, mevcut koşulları iki devletli çözüm olasılığını ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Yasa dışı işgal altında tuttuğu toprakları genişletmek için her türlü hukuksuzluğu yapmaktadır. Neredeyse bütün dünya, soykırım sebebiyle İsrail'i yalnız bırakmıştır. Yalnız BM Güvenlik Konseyi üyesi ABD'nin desteği sayesinde İsrail savaşa devam etmektedir. Biz buna, uluslararası sistemin meşruiyet krizi diyoruz. Gazze'deki genel tablo son derece vahimdir. Filistin halkının Gazze'den tehcirini öngören plana karşıyız. Kim tarafından sunulursa sunulsun, böyle bir plan bizim nezdimizde hükümsüzdür." şeklinde konuştu.

'BÜYÜK İSRAİL HAYALİ FELAKETTİR'

"İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin'de pervasız saldırılarına devam etmesine izin verilirse bu sadece Filistinlilerle kalmaz bütün bölgeyi ateşe atar. Büyük İsrail hayali felakettir." ifadelerini kullanan Bakan Fidan, Gazze’ye yönelik kapsamlı insani yardımların toplam 100 bin tonu geçtiğini de söyledi.