Bakan Fidan: İsrail’in amacı büyük İsrail’i kurmak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’ın Başkenti Doha'da katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından bir TV kanalına değerlendirmelerde bulundu. İsrail’in son saldırısından ötürü Katar halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Fidan, "Türkiye her zaman olduğu gibi bugün de Katar’ın yanındadır. Türkiye ile Katar arasında sarsılmaz bir bağ vardır. Cumhurbaşkanımızla Sayın Şeyh Tamim arasında çok güçlü bir dostluk ve liderlik ilişkisi vardır. Biz Katar’ın bütün zor günlerinde olduğu gibi bugün de yanındayız. İsrail’in yaptığı bu son saldırıyı en güçlü bir şekilde kınadık ve Katarlı kardeşlerimizle görüştük. Ne türden uluslararası ve bölgesel tedbir alınması gerekiyorsa, onların yanında olduğumuzu kendilerine ilettik" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, bugün bakanlar toplantısı yapıldığını ve yarın liderlerin bir araya geleceklerini belirterek, “Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Burada bugün şöyle bir hava gördüm. Artık olay sadece bizim bölgemizle, Filistin-İsrail sorunu ile değil, sadece İsrail’in Filistin’i işgal etme sorunu, Gazze’de bir soykırım devam ettirme sorunu değil, aynı zamanda İsrail’in bölgede bir yayılmacılık peşinde olduğu sorunu. Dolayısıyla hem Arap ülkeleri hem İslam ülkeleri, bu sorunu hem tespit etmede hem de buna karşı durmada uluslararası topluluğu harekete geçirmede gereken konuları görüşecekler" dedi.