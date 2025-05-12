Bakan Fidan, Suriye ve Ürdün bakanlarını ağırladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Bakan Fidan, Suriye ve Ürdün bakanlarını ağırladı

Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara’da bir araya geldi. Fidan, toplantı çıkışı terör örgütü PKK'nın fesih kararını ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Ankara’da bir araya geldi.

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Toplantıda bölgedeki gelişmeler ve güvenlik durumunun ele alınması öngörülüyor.

FİDAN'DAN FESİH AÇIKLAMASI

5-7 Mayıs'ta kongresinin toplandığını duyuran terör örgütü PKK, fesih kararını ve silah bıraktığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Fidan, basın toplantısında fesih kararına ilişkin açıklamada bulundu.

"Bugün haberlere de yansıdığı gibi PKK'nın almış olduğu karar bence tarihi ve önemli bir karar" diye konuşan Fidan, "Özellikle kalıcı barış ve istikrar için ben bu kararı oldukça önemli görüyorum. Tabi bu kararın alınmasından sonra atılacak pratik adımlar var. Onları da yakından takip edeceğiz" diye konuştu.

Fidan şöyle konuştu:

"Türkiye'de son 20 yıldır geliştirdiğimiz demokrasi, refah alanının daha da genişlemesi; Türkiye'den taşıp bölgemizdeki diğer halkları olumlu şekilde etkilemesi bizim en büyük dileğimiz. Ben bu kararın samimi şekilde uygulanması halinde gerçekten geleceğimiz için, vatandaşlarımız için, herkes için çok hayırlı bir karar olacağını düşünüyorum. Bu konuda sayın Bahçeli'nn tarihi çağrısı olmuştu, Cumhurbaşkanımızın güçlü bir iradesi olmuştu, DEM'in ortaya koyduğu çalışma var. Tabi ki bu tarihi sorumlulukta biz bu ülkenin evlatları olarak, biz kendi sorunumuzu kendi aklımızla, kendi irademizle çözebileceğimizi gösteriyoruz."

Pratikte yapılması gerek çok şey olduğunu ifade eden Fidan, "Çok fazla detay var. Bugün bu genel havanın üzerine başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

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