Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü

Kaynak: DHA
Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Görüşmede, Suriye’nin güneyindeki durum ele alındı. Bakan Fidan görüşmede, gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, bir an önce sükunetin sağlanmasını arzu ettiğimizi ve bu yönde katkı vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine olan desteğini vurguladı. İsrail’in olaylara müdahalesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Bakan Fidan, Netanyahu hükümetinin bölgesel istikrara ve Suriye halkının geleceğine tehdit oluşturan eylemlere son vermesi gerektiğini belirtti.

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