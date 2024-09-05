Bakan Fidan, Üsküp’te

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucunski ile Üsküp'te gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Gazze'deki şiddetin devam ettiğini vurgulayan Fidan, Batı Şeria'daki gerilimlerin artması ve Mescid-i Aksa'ya yönelik yapılan kışkırtmaların durumu daha da tehlikeli bir boyuta taşıdığını söyledi.

Fidan, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına dair, "(Gazze'de) Yaşanan soykırımın baş sorumlusu Netanyahu'nun kendisidir. Netanyahu, iktidarda kalma uğruna ölüm ve dehşet saçmaya devam ediyor. Netanyahu, ateşkese yönelik tüm girişimleri sabote ediyor, ateşkes müzakerelerinde sürekli yeni şartlar getirerek oyunbozanlık yapmaya devam ediyor" diye konuştu.

İsrail kamuoyunun bile Netanyahu'ya isyan etmeye başladığına dikkati çeken Fidan, "Uluslararası camia, Netanyahu'yu durdurmak zorundadır. Katliama sessiz kalmak, bu suça ortak olmakla eş anlamlıdır" dedi.