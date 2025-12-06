Meclis bünyesinde kurulan süreç komisyonunun İmralı’ya yolladığı heyet ve sonrasında yapılan görüşmeye dair okunan özet günlerdir tartışılıyor. Tutanaklarının tamamının değil sadece kimin çıkardığı belli olmayan bir özetin okunması kadar PKK kurucusu Öcalan’ın SDG’ye dair söyledikleri de hala sıcak gündem başlıklarından.

O meşhur görüşme özetinde, Öcalan’ın “PKK’da silah bırakmak yerine silahıyla SDG’ye katılanlar” sorulduğunda “Onlar orada polis” cevabını verdiği görülüyordu. Bir gün sonra da DEM Parti’den “Öcalan’ın vaatleri YPG'yi ve SDG’yi kapsamıyor” açıklaması geldi. Oysa aynı görüşmede Öcalan’ın “Sözüm Suriye’de de geçer” dediği, dolayısıyla bu konunun en azından masada olduğu anlaşılıyordu.

‘BENCE ONLAR ANLAMALI Kİ…’

Bu konuda dikkat çeken bir açıklama da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Londra merkezli uluslararası çapta faaliyet gösteren Reuters haber ajansına değerlendirmelerde bulundu. Fidan, SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonuna ilişkin, SDG'den gelen sinyallerin anlaşmaya uyma "niyetinde olmadıklarını", aksine bunu aşmaya çalıştıklarını gösterdiğini dile getirdi. Fidan, "Bence onlar (SDG) komuta ve kontrolün tek bir yerden gelmesi gerektiğini anlamalı. Hiçbir ülkede iki ordu olamaz. Dolayısıyla yalnızca bir ordu, tek bir komuta yapısı olabilir. Ancak yerel yönetimlerde farklı bir uzlaşıya veya farklı anlayışlara varabilirler" ifadelerini kullandı.

S-400 KRİZİNDE HALA GELİŞME YOK

Fidan, Beşar Esad rejiminin düşüşünden neredeyse bir yıl sonra bazı azınlık haklarıyla ilgili sorunların hala çözülmediğini, Türkiye'nin yeni Suriye hükümetine verdiği desteğin herhangi bir grubu ezmek için bir "açık çek" olmadığını söyledi.

2020 yılında Ankara'nın Rusya yapımı S-400 hava savunma sistemlerini satın alması nedeniyle uygulanan ABD yaptırımlarını kaldırma çabaları sorulan Fidan, her iki tarafın bu konuda çalıştığını söyleyerek, "Yakında bu engeli kaldırmanın bir yolunu bulacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

GAZZE’YE ASKER Mİ GÖNDERECEĞİZ?

Bir başka basın mensubunun Gazze'deki ateşkesin sekteye uğraması ve Türkiye'nin, Gazze'ye asker gönderme planının olup olmamasına ilişkin soruyu Fidan, şu şekilde yanıtladı:

"Sorduğunuz soruların hepsi tamamıyla Gazze Barış Plan'ın ikinci aşamasıyla alakalı konular. Bu konuda çalışmalar, tartışmalar devam etmekte. Biliyorsunuz özellikle hem Barış Planı'nda hem de Birleşmiş Milletler'den geçen Güvenlik Konseyi kararında belli başlı dört tane aslında temel organ, işlem vardı. Bunlardan birincisi tabii ki ikinci aşamada yönetimin Filistinlilerden oluşacak bir komiteye teslimiydi. Hamas onu yapmaya hazır. Bir polis gücünün oluşturulması Gazze'deki polis ihtiyacını karşılamak için. Diğer taraftan Barış Kurulu'nun hayata geçmesi gerekiyor ve Barış Kurulu'na bağlı olarak da istikrar gücünün hayata geçmesi gerekiyor. Şimdi bütün bunların hayata geçmesi için çalışmaların kesintisiz devam etmesi gerekiyor. Tabii şu anda alanda birtakım sıkıntılar var. Özellikle İsrail'in günlük yüksek miktarda ateşkes ihlali yaptığını görüyoruz. Sadece ateşkes ihlali yapmakla kalmıyor. Söz verdiği, içeriye girmesi gereken yardımların da gerektiği miktarda ve şekilde girmesine izin vermediğini görüyoruz. Bunlar büyük bir soru. Tabii şu anda özellikle istikrar gücünün oluşturmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Çeşitli ülkelerle görüşüldüğünü biliyoruz. Ben daha önceki beyanlarımda da ifade ettim. Türkiye olarak biz Filistin'deki barışın hayata geçmesi için her türlü katkıyı vermeye hazırız; buna İstikrar Gücü'ne asker göndermek de dahil. Ama burada tabii ki ilgili tarafların tutumu, yaklaşımı ve konsensüsü önemli. Bu da dikkate almamız gereken bir husus. Şimdilik görüşmeleri yakından takip ediyoruz. Şimdi söyleyeceklerim bunlar.”