Bakan Fidan’dan ‘İsrail’e baskı’ çağrısı

Dışişleri Bakanı Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi’ni temsil eden temas grubunun Londra ve Paris’te yaptığı görüşmelerde, “Gazze’de hedef tam ateşkes olmalı. İsrail üzerinde nüfuz sahibi ülkeler kalıcı barış için baskı yapmalı” dedi.

KAYNAK: AA
Bakan Fidan’dan ‘İsrail’e baskı’ çağrısı

İİT ve Arap Ligi’ni temsil eden temas grubu, Londra ve Paris’te yaptığı görüşmelerde, Gazze’de bir an önce tam ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması, İsrail üzerinde nüfuz sahibi ülkelerin kapsamlı barış ve iki devletli çözüm için baskı yapması gerektiğini vurguladı.

Heyet, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransa’nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile görüştü. Gazze’ye insani yardım ulaştırılması için güvenli geçişlerin ivedilikle sağlanması gerektiğini belirtti.

Fidan, Filistinli, Suudi Arabistanlı, Mısırlı, Ürdünlü, Endonezyalı, Nijeryalı mevkidaşları ve Arap Ligi Genel Sekreteri ile birlikte Londra’da Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya geldi. Heyet, Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından da kabul edildi.

Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile de görüşen heyet, Paris ve Londra’daki temaslarında Gazze’de bir an önce tam ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanmasının önemine dikkati çekti, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin ve uluslararası toplumun bu yönde etkili ve acil önlemler almasının, İİT ve Arap Ligi ülkeleri için bir öncelik olduğunu belirtti, Gazze'ye insani yardım, gıda, su, yakıt ve elektrik ulaştırılması için güvenli geçişlerin ivedilikle sağlanması gerektiğini vurguladı.

Heyet, İsrail üzerinde nüfuzu olan tüm ülkeleri, uluslararası hukuka uygun davranmaya, kapsamlı barış ve iki devletli çözüm için harekete geçmeye çağırdı. Kalıcı ve kapsamlı bir barış için hep birlikte çalışmanın önemini vurguladı.

Öne Çıkanlar
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı? Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı
Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı? Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Son Haberler
Mansur Yavaş, Akşener'i ziyaret edecek. Ankara’da sürpriz görüşme Siyaset
Mansur Yavaş, Akşener'i ziyaret edecek. Ankara’da sürpriz görüşme
ABD-Kanada sınırında patlama: Sınır kapısı kapatıldı Dünya
ABD-Kanada sınırında patlama: Sınır kapısı kapatıldı
Isparta’da TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Yaşam
Isparta’da TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor! Yazarlar
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
Turizm'de iş gücü kaybı yaşayan Avrupa'nın gözü Türkiye'de Yazarlar
Turizm'de iş gücü kaybı yaşayan Avrupa'nın gözü Türkiye'de
Sevdaya yolculuk Yazarlar
Sevdaya yolculuk
Bu sözlerin içinden çıkamıyorum ben. Şaşkınım, şaşkın!.. Yazarlar
Bu sözlerin içinden çıkamıyorum ben. Şaşkınım, şaşkın!..