Bakan Fidan’dan ‘İsrail’e baskı’ çağrısı

İİT ve Arap Ligi’ni temsil eden temas grubu, Londra ve Paris’te yaptığı görüşmelerde, Gazze’de bir an önce tam ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması, İsrail üzerinde nüfuz sahibi ülkelerin kapsamlı barış ve iki devletli çözüm için baskı yapması gerektiğini vurguladı.

Heyet, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransa’nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile görüştü. Gazze’ye insani yardım ulaştırılması için güvenli geçişlerin ivedilikle sağlanması gerektiğini belirtti.

Fidan, Filistinli, Suudi Arabistanlı, Mısırlı, Ürdünlü, Endonezyalı, Nijeryalı mevkidaşları ve Arap Ligi Genel Sekreteri ile birlikte Londra’da Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya geldi. Heyet, Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından da kabul edildi.

Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile de görüşen heyet, Paris ve Londra’daki temaslarında Gazze’de bir an önce tam ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanmasının önemine dikkati çekti, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin ve uluslararası toplumun bu yönde etkili ve acil önlemler almasının, İİT ve Arap Ligi ülkeleri için bir öncelik olduğunu belirtti, Gazze'ye insani yardım, gıda, su, yakıt ve elektrik ulaştırılması için güvenli geçişlerin ivedilikle sağlanması gerektiğini vurguladı.

Heyet, İsrail üzerinde nüfuzu olan tüm ülkeleri, uluslararası hukuka uygun davranmaya, kapsamlı barış ve iki devletli çözüm için harekete geçmeye çağırdı. Kalıcı ve kapsamlı bir barış için hep birlikte çalışmanın önemini vurguladı.