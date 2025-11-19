AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş’un başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu ve AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nın (Türkiye Ulusal Ajansı) 2026 bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay raporları görüşüldü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmelerin ardından milletvekillerinin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

Bakan Fidan, Türkiye'nin AB üyelik sürecine ilişkin eleştiriler üzerine, AB'nin üyeliğe almak istediği zaman yürümeyecek bir süreç olmadığını söyledi.

Fidan, devamında şunları kaydetti:

Ama burada biz belli hatalarımız yok mu? Hatalarımız var. Düzeltilemez mi? Rahat düzeltilir. Ama bu bizim AB ile olan üyelik ilişkisinde karşılaştığımız anomaliyi değiştirmiyor. Bunların ilk önce bir irade ortaya koyması lazım. Demeli ki, 'Biz Türkiye'ye gerekli şartları karşıladığı zaman kendi içimizi almaya hazırız'. 'Biz sadece ulusüstü bir yapı değil, medeniyetler üstü bir yapı olmaya ve 21'inci yüzyılda insanlığı ihtiyaç duyduğu vizyonu ortaya koymaya hazır bir yapıyız. İnsanlığı daha ileri taşıyacağız, farklı medeniyetlerin bir arada durduğu ama aynı uygulamaya, esaslara tabi olduğu bir ortama biz hazırız' diyecek bir irade olacak ki, biz oradan gidelim yolumuza. Böyle bir irade vardı da biz gitmedik değil.

'BU DAVAYI İLK SİYASALLAŞTIRAN SİZ OLDUNUZ'

Bakan Fidan, milletvekillerinin AİHM kararlarının uygulanmamasına yönelik eleştirileri üzerine, "Bu sorunlar yokken de adamın şeyi buydu. 2007’de mi içeri alındı? Ne zaman tutuklandı Kavala" ifadelerini kullandı. Milletvekillerinden Kavala’nın 2020 yılında tutuklandığı cevabı gelmesi üzerine Fidan, "O zamana kadar böyle bir sıkıntı yoktu. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Sorun bunlar değil. AİHM'in, Avrupa Konseyi'nin bu davalardan dolayı ortaya koyduğu sıkıntı var. Ben size daha önce de söyledim. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne ifade ettim, 'Bu davayı ilk siyasallaştıran siz oldunuz. Bunu mahkeme sokaklarından parlamento koridorlarına siz taşıdınız, biz taşımadık'. Davayı siyasallaştıran biz olmadık" diye konuştu.

'NEYE ÇABA GÖSTERECEKSİN?'

Fidan, "İki konuyu birbirine karıştırmayalım. 2007'de Sarkozy iktidara geldikten sonra bu kararı aldılar ve üyelik sürecimizi askıya aldılar, bunun bir de altını çizelim. Bu iradenin yenilenmesi lazım. AB demeli ki, 'Türkiye şartları karşıladığı zaman ben onunla bir arada yaşamaya üye olarak kabul etmeye hazırım'. Şartları karşılayacağım ama şartların gereğini isteyin, istemek hakkı. Biz de üzerimize düşeni yapacağız, yapmayacağız o zaman göreceğiz. Ama süreci orada dondurdular. Biz çok iyi bir süreçteydik bu sefer, çok da iyi gidiyorduk" ifadelerini kullandı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, "Girmek istiyorsanız çalışırsınız AB'ye" demesi üzerine Fidan, AB Genel Müdürü Elif Kurşunlu'yu kast ederek, "AB konusuna her halde bütün hayatını atamış bir hanımefendi. Adamın açtığı fasıl yok. Neye çaba göstereceksin? Onu söylüyorum ben" dedi.

'ELMAYLA ARMUDU BURADA KARIŞTIRMAYALIM'

Bakan Fidan, AİHM kararlarının uygulanmasına ilişkin tartışmayla ilgili, "Avrupa Konseyi, AİHM meselesi. Onu ayrıca konuşalım. Ama yani elmayla armudu burada karıştırmayalım" ifadelerini kullandı. Fidan, Türkiye'nin AİHM kararlarının gereklerinin neden yerine getirilmediği sorulması üzerine, "Adalet Bakanımız geldi mi buraya? Adalet Bakanımız ile konuştunuz mu?" karşılığını verdi.