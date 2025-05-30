Bakan Fidan'dan Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklama yaptı.

"İSTANBUL'DA YAKALANAN İVMENİN SÜRMESİNİ İSTİYORUZ"

Fidan, "Ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız. Müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladık. İstanbul'da yakalanan ivmenin sürmesini istiyoruz. Sayın Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Trump, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.