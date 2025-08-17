Bakan Fidan’dan Rusya ve Ukrayna teması

Diplomatik çevrelerden alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın bitirilmesi amacıyla yürütülen çabalar ve bu kapsamda ABD ile Rusya Devlet Başkanları tarafından Alaska’da yapılan toplantı gündeme geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile telefonla görüştü.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, Ukraynalı muadili Sybiha ile bir telefon teması gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın son bulması amacıyla ABD ve Rusya Devlet Başkanlarının katılımıyla Alaska'da düzenlenen toplantı ele alındı.

Fidan, kalıcı barışın sağlanmasının Ukrayna'nın da dahil olduğu bir süreçle mümkün olabileceğini belirterek, bu doğrultuda 18 Ağustos'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da yapacağı buluşmanın önemine işaret etti.

Bakan Fidan, Türkiye'nin barışın tesisine yönelik diplomatik gayretleri desteklemeyi sürdüreceğini ve üstlendiği rolü yerine getirmeye hazır olduğunu dile getirdi.