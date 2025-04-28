Bakan Hakan Fidan’ın paylaşımının altına TRT Haber muhabirinden skandal yorum!

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Bakan Hakan Fidan’ın paylaşımının altına TRT Haber muhabirinden skandal yorum!

TRT muhabiri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, CHP lideri Özgür Özel’i hedef aldığı paylaşımın altına skandal ifadelerde bulundu.

TRT Haber’in muhabiri Murat Söylemez, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, CHP lideri Özgür Özel’i hedef aldığı paylaşımın altına skandal yorumda bulundu. Söylemez, "Hakan başkan, Rusya’da Putin'e muhalif kim varsa kazara veya eceliyle öte tarafı boyladı. Putin hepsine baş sağlığı da diledi. Reise diktatör diyenler ülkemizde cirit atıyor. Bilmem anlatabildim mi?" dedi.

SKANDAL YORUM

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6 Nisan'da yaptığı paylaşımda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef almış ve "Artık haddini bil" demişti. Fidan'ın paylaşımına maaşını vatandaşın TRT’ye ödediği vergilerle alan TRT Haber muhabiri Murat Söylemez’den skandal bir yorum geldi.

PUTİN ÜZERİNDEN SUİKAST BENZETMESİ YAPTI

Bayburt muhabiri olarak görev yapan Söylemez, Rusya lideri Vladimir Putin üzerinden 'suikast' benzetmesi yaparak şunları söyledi:

"Hakan başkan, Rusya’da Putin'e muhalif kim varsa kazara veya eceliyle öte tarafı boyladı. Putin hepsine baş sağlığı da diledi. Reise diktatör diyenler ülkemizde cirit atıyor. Bilmem anlatabildim mi?"

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