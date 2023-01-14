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Ünlü market ürünlerine zam yağdırdı. Etiketlere bakın

Ticaret Bakanı Mehmet Muş zincir market genel müdürlerine fiyatları sabitleyin çağrısı yaptı. Dört zincir market tamam dedi ama ünlü market etiketleri değiştirdi, fiyatlar zamlandı

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 15:41
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Bakan fiyatları 'sabitleyin'dedi. Ünlü market ürünlerine zam yağdırdı

Ünlü market ürünlerine zam yağdırdı. Etiketlere bakın
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Enflasyon altında ezilen vatandaşlara darbe üzerine darbe. Fiyatlar sabitlendi mi yoksa öyle bir şey yok mu? Etiketlerin değiştiği fotoğraflandı, sosyal medyada yayınlandı. Etiket tarihi bugüne ait 14 Ocak tarihli.  Tost peyniri zamlandı fiyatı 137 liraya çıktı. Mihalic peyniri 71,90 lira. Bir kiloluk taze kaşar 155 lira. Üç kiloluk yoğurt ise bugün konulan etiketle 69 lira 50 kuruş. İzmir Tulum Peyniri bugün konulan etiketle 65,90 liraya fiyatlandı. 200 gramlık taze kaşar peyniri ise 24 lira 90 kuruşluk etiket yapıştırıldı. Tereyağ kilo fiyatı ise 155 lira. İşte o etiketlerin hepsinin üzerinde bugünkü tarih var. Akıllara hemen hani fiyatlar sabitlenmişti söylemleri geldi. 

TİCARET BAKANI FİYATLARI SABİTLENECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI. 

Ulusal zincir marketin genel müdürlüreyli bir araya gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunmuştu. Muş, "Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz." mesajını vermişti.İşte bu açıklamaların ardından marketler fiyat sabitlemeye gitti. Bu açıklamanın ardından dört zincir market fiyatları sabitlediklerini ilan etmişti.

 

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M k
14.01.2023 16:59
Baskıyla zorla iftirayla fiyat düşseydi Tayyip kredi marketlerinde düşerdi Devletin her imkanını kullanan tarım krediler bile pahaliyken diğerlerinden indirim beklemek aptallıktır.  
 
Tarım nerde olsaydı karnımız
14.01.2023 16:56
Yapıyorsa milletin vergisiyle yapıyor yapmayada mecbur fabrikalar kurulduda haberimizi yok oturur yolları beton yığınına dönmüş ülkeyi kemiririz artık hizmetmiş  
 
zamcık
14.01.2023 16:53
siz esas 1 şubatı bekleyin zamlı maaş yattığı an zam yağmuru  
 
TÜM YORUMLAR (13)
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