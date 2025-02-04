Bakan gassal artışı ile ilgili sevincini paylaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber'e konuk oldu. Bakan Işıkhan'ın katıldığı programdaki açıklamaları dikkat çekti.

Bakan Işıkhan, TRT'nin dijital platformu tabii'nin önemli yapımlara imza attığını belirterek özellikle "Gassal" dizisinin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Bakan Işıkhan, Gassal dizisinin yayınlanmasının ardından İŞKUR'a başvurularda artış yaşandığını açıkladı.

Özellikle gençler arasında gassal olmak isteyenlerin sayısında artış gözlemlendiğini belirten Işıkhan, bu durumun sevindirici olduğunu ifade etti.

"Gassal" dizisinin ilk bölümü izlenme rekoru kırdı