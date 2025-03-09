Bakan Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonunun 69'uncu oturumuna katılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 10-14 Mart tarihleri arasında BM Genel Merkezinde gerçekleştirilecek Kadının Statüsü Komisyonunun (KSK) 69’uncu oturumuna katılmak üzere New York’a gidecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Oturumun ana gündemi kadın hakları konusunda dönem noktası olarak kabul edilen Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu'nun uygulanması, Genel Kurul'un 23’üncü Özel Oturumunun sonuçlarının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi olacak. Bu kapsamda, Eylem Platformu'nun nasıl uygulandığı, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlendirilmesini etkileyen mevcut zorluklar ile 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasına olan katkısı değerlendirilecek.

"KADINLARIN TÜRKİYE’NİN KALKINMASINA VERDİKLERİ DESTEĞİ ARTIRMAYI HEDEFLEYEN ULUSAL BEYANINI AÇIKLAYACAK"

Göktaş, komisyon sonunda Türkiye’nin kadın, çocuk ve ailenin güçlendirilmesine yönelik "Güçlü Kadın, Güçlü Türkiye" vizyonu doğrultusunda değişen koşullara uyum sağlayacak politikalarını güncelleyerek, kadınların ekonomiye katılımını ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına verdikleri desteği artırmayı hedefleyen Ulusal Beyanını açıklayacak.

Oturum çerçevesinde 11 Mart’ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kadın girişimciliğinin dijitalleşme, teknoloji ve e-ticaret gibi yenilikçi alanlarda nasıl güçlendirilebileceği üzerine odaklanarak, kadınların iş dünyasında daha fazla yer almasını sağlayacak stratejilerin ele alınacağı bir iftar programı düzenlenecek. Bakanlık ve Hepsiburada iş birliği kapsamında gerçekleşecek programda Göktaş, kadın girişimcilerin dijital platformlar üzerinden küresel pazarlara açılabilmesi için sağlanabilecek destekler ve yenilikçi iş modellerinin teşvik edilmesi için yapılabilecekler üzerine bir konuşma gerçekleştirecek.

Göktaş, ayrıca ülkemiz ve Katar tarafından ‘Pekin+30'dan Sosyal Kalkınma için İkinci Dünya Sosyal Zirvesi'ne: Sosyal Koruma Yoluyla Kadınların Güçlendirilmesinin Hızlandırılması’ başlığıyla düzenlenecek yuvarlak masa etkinliğinin bakanlar panelinde bir konuşma yapacak. Göktaş, konuşmasında Pekin Deklarasyonu ruhuna uygun olarak, kadınların güçlenmesi için daha kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümler üretilmesine vurgu yapacak.

"GÖKTAŞ, 13 MART’TA KADIN VE DEMOKRASİ VAKFI’NIN WOMEN 20 İFTAR PROGRAMI’NA KATILACAK"

Göktaş, 13 Mart’ta kadın liderler, politika yapıcılar ve W20 delegelerinin bir araya geleceği Kadın ve Demokrasi Vakfı’nın (KADEM) Women 20 (W20) İftar Programı’na katılacak. Göktaş, 14 Mart’ta da KADEM’in ‘Kadın İş Gücü ve Emeğini Anlamak’ etkinliğinin açılış konuşmasını yapacak."