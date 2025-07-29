Bakan Göktaş duyurdu: 10 milyon lira kaynak aktardık

Kaynak: ANKA
Bakan Göktaş duyurdu: 10 milyon lira kaynak aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa, Eskişehir ve Karabük’teki yangınlardan etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla toplam 10 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara yönelik yapılan çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak aktardıklarını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, yangınlardan etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Bursa’ya 5 milyon lira, Eskişehir’e 2 milyon lira, Karabük’e 3 milyon lira olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza toplam 10 milyon lira kaynak aktardık. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza yönelik destek ve yardımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

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"2 BİN 112 VATANDAŞIMIZA PSİKOSOSYAL DESTEK SAĞLADIK"

Göktaş, diğer illerdeki orman yangınlarının da 7 gün 24 saat esasına göre titizlikle takip edildiğini vurgulayarak, Afyonkarahisar, Antalya, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Kahramanmaraş, Karabük, Mersin, Sakarya ve Uşak'ta yaşanan orman yangınlarında psikososyal destek ekiplerinin ilk andan itibaren aktif olarak sahada olduğunu aktardı. Göktaş, "Son 1 hafta içerisinde 11 ilimizde yaşanan orman yangınlarında 220 personelimiz ile 2 bin 112 vatandaşımıza psikososyal destek sağladık. Bakanlık olarak bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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