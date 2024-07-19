Bakan Göktaş duyurdu. Ödemeler hesaplarda

Düzenleme: Kaynak: AA
Bakan Göktaş duyurdu. Ödemeler hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik ödemelerin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlere özel bir önem verdiklerini ve çocukların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için hizmetlerini çeşitlendirdiklerini duyurdu.

Bu bağlamda, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programı aracılığıyla çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevrelerinde desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Temmuz ayı için toplamda 1 milyar 21 milyon lira değerindeki SED ödemesinin hesaplara yatırıldığını ifade eden Göktaş, ailelerin ve çocukların psikososyal destek hizmetleri ile güçlendirildiğini ve çocuklara yönelik sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinliklerin hayata geçirildiğini vurguladı.

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