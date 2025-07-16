Bakan Göktaş duyurdu: Toplam 5.3 milyar lira hesaplara yatırıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bakan Göktaş duyurdu: Toplam 5.3 milyar lira hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 5,3 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılından bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen önemli bir aile odaklı bakım hizmeti olduğunu belirterek, "Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli görüyoruz. Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" dedi.

Bakan duyurdu! Hesaplara yatırılıyorBakan duyurdu! Hesaplara yatırılıyor

'536 BİN VATANDAŞIMIZ YARARLANIYOR'

Evde Bakım Yardımı kapsamında 2025 yılı ocak-temmuz döneminde hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,3 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdık. Hali hazırda 536 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Yapılan bu ödemeyle birlikte 2025 yılı içinde bugüne kadar toplam 37,4 milyar liralık destek sağladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

EVDE BAKIM YARDIMI 11 BİN 702 LİRAYA YÜKSELDİ

Bakan Göktaş ayrıca, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı'nın 11 bin 702 liraya yükseldiğini belirterek, artışlı ödemelerin ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

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