Bakan Göktaş müjdeyi verdi: SED ödemesini hesaplara yatırdık

Kaynak: İHA
Bakan Göktaş müjdeyi verdi: SED ödemesini hesaplara yatırdık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için 1 milyar 224 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yaptıklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mart ayında 1 milyar 224 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli bir rolü olduğunu hatırlatan Bakan Göktaş, "Sosyal Ekonomik Destek" hizmeti ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içerisinde desteklediklerini ifade etti.

Bakanlık olarak, çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için gayretle çalıştıklarının altını çizen Bakan Göktaş, bu kapsamda, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlere erişimlerinin kolaylaşması için mart ayına ilişkin 1 milyar 224 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık" dedi.

Son Haberler
9 aylık bebek önce "Heimlich Manevrası" sonra ameliyatla hayata tutundu
9 aylık bebek önce "Heimlich Manevrası" sonra ameliyatla hayata tutundu
Kimsenin aklına gelmeyecek ülkeyi Türkler dost ilan etti! Ezber bozan anket yayınlandı...
Kimsenin aklına gelmeyecek ülkeyi Türkler dost ilan etti! Ezber bozan anket yayınlandı...
İstanbul’da korkunç kaza! Kaldırımda yürüyordu
İstanbul’da korkunç kaza! Kaldırımda yürüyordu
MSÜ sonuçları bugün açıklandı
MSÜ sonuçları bugün açıklandı
Konut Fiyat Endeksi şubatta yüzde 2,8 arttı!
Konut Fiyat Endeksi şubatta yüzde 2,8 arttı!