Bakan Göktaş’ın koruma polisi şehit oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yakın koruma ekibinde görevli polis memuru Musa Erdem'in görevi sırasında trafik kazası sonucu şehit olduğunu duyurdu.

KAYNAK: DHA
Bakan Göktaş’ın koruma polisi şehit oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın koruma ekibinde bulunan polis memuru Musa Erdem (34), Ankara'da görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit oldu.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yakın koruma ekibimizde görevli kıymetli mesai arkadaşımız, kardeşimiz, polis memuru Musa Erdem'in görevi sırasında elim bir trafik kazası sonucu şehadete yürümesiyle yüreğimiz yandı." ifadesini kullandı.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Şehidimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm mesai arkadaşlarıma başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Aziz hatırasına ve bizlere emaneti olan ailesine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Başımız sağ olsun."

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