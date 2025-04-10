Bakan Göktaş’tan 'Doğum Yardımı' açıklaması: 18 bin başvuru

Bakan Göktaş, bakanlık binasında düzenlenen “İlk Öğretmenim Ailem Mobil Uygulama Tanıtım Programı”nda konuştu. Burada, doğum yardımına ilişkin güncel verileri paylaşan Göktaş, uygulamanın iki gün içinde 18 bin 227 başvuru aldığını belirtti. Ayrıca, yeni mobil uygulamanın ebeveynlere yönelik özelliklerini tanıttı.

Göktaş, “İlk Öğretmenim Ailem” uygulamasının anne-babalara rehberlik etmek için geliştirildiğini vurgulayarak, “Bilinçli ebeveynler, çocukların sağlıklı gelişimini destekler ve toplumun refahına katkı sağlar. Bu uygulama, çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel ihtiyaçlarının doğru karşılanmasına yardımcı oluyor. Çocukluk dönemi, sağlıklı toplumların temelidir; bu bilinçle uygulamamızı hayata geçirdik.” dedi.

Uygulamanın sunduğu avantajları sıralayan Bakan, “Ebeveynler, çocuklarının gelişimini takip edebilecek, temel bilgiler ve pozitif ebeveynlik önerileri alabilecek. Gelişim dönemine uygun aile aktiviteleri, gebelik süreci ve babalara özel içerikler de mevcut. Aileler, uzmanlara sorular sorabilecek ve evlilik, iletişim, stresle baş etme gibi konularda pratik bilgilere ulaşabilecek.” diye ekledi.

2025’i “Aile Yılı” ilan ettiklerini hatırlatan Göktaş, “Aileyi güçlendiren politikalar üretiyoruz. Doğum yardımını güncelledik ve 8 Nisan’da e-Devlet üzerinden başvuruları açtık. Bugün yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Şu ana kadar 18 bin 227 başvuru aldık. Bu ilgi, aileye verilen değeri ve devletimize duyulan güveni gösteriyor. ‘İlk Öğretmenim Ailem’ uygulamasıyla da başvuruları alacağız. Aile Yılı’nda her yaştan bireye yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Doğum yardımı için başvurular başlıyor! Bakan Göktaş duyurdu