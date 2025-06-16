Bakan Göktaş'tan sevindiren haber! Ödemeler hesaplara yatırıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Bakan Göktaş'tan sevindiren haber! Ödemeler hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayına yönelik 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini ve farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içinde desteklediklerini kaydeden Göktaş, Bakanlık olarak çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu aile ortamında büyümeleri için gayretle çalıştıklarını vurguladı.

Bakan duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırılıyor...Bakan duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırılıyor...

Bakan Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için haziran ayına ilişkin 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." ifadesini kullandı.

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