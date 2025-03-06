Bakan Göktaş'tan sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medya düzenlemesi kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir toplantı yaptıklarını paylaştı.

Sosyal medya medya düzenlemesine dair çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti: