Bakan Güler 'arzu edilen seviyede değil' diyerek açıkladı: Suriyelilerin dönüşü için 2 aşamalı plan hazırlandı

Lokman Happani / Kilis / Yeniçağ

Türkiye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından ülkelerine sığınan Suriyeliler, Suriye'deki hayatın normalleşmeye başlamasıyla birlikte memleketlerine dönmeye başladı.

Beşar Esad yönetiminin devrilmesi ve geçici hükümetin çalışmalarına başlamasıyla ülkede yeni bir dönem başlarken, Türkiye'deki Suriyeliler de ev eşyalarıyla birlikte dönüş yapıyor.

KAYITLI VE KAÇAK GÖÇMENLER DÖNÜŞ SÜRECİNDE

Göç İdaresi, Türkiye'de kayıtlı bulunan Suriyelilerin dönüş işlemlerini organize ediyor. Bunun yanı sıra, kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yapan ve resmi kaydı bulunmayan Suriyelilerin de sınır kapılarında işlemleri tamamlanarak ülkelerine gönderiliyor. Yetkililer, bu sürecin hem Türkiye’deki göçmen yoğunluğunu azaltmayı hem de Suriyelilerin ülkelerinde yeni bir başlangıç yapmalarını sağlamayı hedefliyor.

Dönüş sürecinde sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı, Suriyelilerin dönüşlerinde önemli bir rol oynuyor. Göç İdaresi yetkilileri, işlemlerin hızlı ve düzenli bir şekilde tamamlanması için çalışmalara devam ediyor.

"VATAN ÖZLEMİYLE DÖNÜYORUZ"

13 yıldır Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, dönüş yolculuğunda memleket hasretlerini dile getiriyor. Evlerini yeniden inşa etmek ve eski düzenlerini kurmak isteyen Suriyeliler, ülkelerindeki normalleşme sürecine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Suriye’de geçici hükümetin çalışmalarına hız vermesiyle birlikte dönüşlerin artması bekleniyor. Türkiye’deki yetkililer ise, dönüş sürecinin güvenli ve düzenli şekilde ilerlemesi için yoğun mesai harcıyor.

BAKAN GÜLER: ARZU EDİLEN SEVİYEDE DEĞİL

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise, Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerin geri dönüşlerine ilişkin, "Ülkemizde yaşayan Suriyeli vatandaşlar da kendilerine açılan yeni kapılar da dahil olmak üzere çıkışla ilgili faaliyetlerini sürdürmeye başlamışlardır. Henüz arzu edilen seviyede olmasa da yapılacak düzenlemeler sayesinde Suriyeli vatandaşlarımızın güvenli ve onurlu bir şekilde kendi topraklarına kavuşacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İKİ AŞAMALI PLAN

Bakan Güler, dönüşler için hazırlanan planı, "Suriyelilerin geri dönüşü için kabaca iki aşamalı bir plan öngörüldüğü söylenebilir. İlk etapta İdlib çevresinde kalan Suriyelilerin dönüşleri organize edilecek, ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin dönüşleri için çalışmalar yapılacaktır" sözleriyle açıkladı.