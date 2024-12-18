Bakan Güler Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Eagle ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Güler'in, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Eagle ile Bakanlık makamında görüşmesine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Maria Eagle ile bir araya geldi.#MillîSavunmaBakanlığı#YaşarGüler pic.twitter.com/TcK7X6CNkq— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 18, 2024
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