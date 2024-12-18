Bakan Güler Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Eagle ile görüştü

Düzenleme: Kaynak: AA
Bakan Güler Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Eagle ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Maria Eagle ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Güler'in, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Eagle ile Bakanlık makamında görüşmesine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

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