Bakan Güler: İran sınırında tedbirler artırıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Güler: İran sınırında tedbirler artırıldı

Milli Savunma Bakanı Güler, İran sınırındaki son durumla ilgili açıklama yaptı. Bakan Güler, sınırda tedbirlerin artırıldığını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi bugün İran sınırına gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Van'a gitti.

Van Valisi Ozan Balcı tarafından karşılanan Güler, İran sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Güler, 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Başkale'deki 4'üncü Hudut Tabur Komutanlığında da toplantı gerçekleştirdi.

Güler, sınırda güvenlik önlemlerinin artırıldığını söyledi. Bakan Güler, "Halihazırda komşumuz İran'da yaşanan son olaylar nedeniyle sınırlarımızdaki güvenlik tedbirleri artırılmıştır." ifadelerini kullandı.

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