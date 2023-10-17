Bakan Güler, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile bir araya geldi.

KAYNAK: AA
Bakan Güler, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile görüştü

Bakan Güler, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kosova'da, Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, Başbakan Albin Kurti ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş ile görüştü.

Güler, görüşmelerin ardından Kosova Cumhurbaşkanlığında Cumhurbaşkanı Osmani tarafından kabul edildi.

Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede, Osmani'nin Güler'i görevi dolayısıyla kutladığı ve Türkiye'ye, özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kosova'ya verdiği sürekli destekten dolayı teşekkür ettiği bildirildi.

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Açıklamada, "Bakan Güler ile yapılan görüşmede, güvenlik alanında işbirliğini ilerletmek amacıyla Kosova Güvenlik Gücü'nün (FSK) eğitimi ve yoğunlaştırılmış bilgi alışverişi özellikle vurgulanarak savunma alanında işbirliği konuları ele alındı." ifadesi kullanıldı.

Osmani'nin, Kosova'daki mevcut güvenlik durumu ve 24 Eylül'de ülkenin kuzeyinde meydana gelen çatışma hakkında Güler'i bilgilendirdiği belirtilen açıklamada, Bakan Güler'in de Kosova'ya sarsılmaz desteğini yinelediği ve Türkiye'de yaşanan yıkıcı depremlerin ardından Kosova'nın gösterdiği dayanışma ve yardım için şükranlarını sunduğu vurgulandı.

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