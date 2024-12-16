Bakan Güler, Nijer Savunma Bakanı ile görüştü

Kaynak: İHA
Bakan Güler, Nijer Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Nijer Savunma Bakanı Korgeneral Salifou Mody ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Nijer Savunma Bakanı Korgeneral Salifou Mody ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya gelen mevkidaşı Nijer Savunma Bakanı Korgeneral Salifou Mody ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabında şu ifadelere yer verildi:

"Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmî davetlisi olarak Ankara'ya gelen Nijer Savunma Bakanı Korgeneral Salifou Mody ile bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler, konuk mevkidaşını Millî Savunma Bakanlığına gelişinde askerî törenle karşıladı."

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