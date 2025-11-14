Yaşar Güler, şehit cenazesinde Pakize Akbaba’ya parmak salladı: ‘Hadsizlik yapma, sen şehit anasısın o kadar’

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Astsubay Ümit İnce ve Uzman Çavuş Cem Dolapci Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yeni “sürece” itiraz eden şehit annesi Pakize Akbaba'ya parmağını sallayarak "Hadsizlik yapma, sen şehit anasısın o kadar" dedi.

DEVLET ERKANI TAM TEKMİLKEN

VeryansınTV’nin haberine göre Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde düzenlenen törene şehit ailelesi ve yakınlarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanları, Ankara Valisi Vasip Şahin, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit naaşları, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konuldu. Askeri bando eşliğinde cenaze arabasına taşınan şehitler İnce ve Dolapci’nin cenazesi Cebeci Şehitliği’nde, şehit Kandemir’in cenazesi ise Gölbaşı Ballıkpınarı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

‘SEN ŞEHİT ANASISIIN, O KADAR!’

Cenaze törenine Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba da katıldı. Diğer şehit analarıyla birlikte taziye çadırında oturan Pakize Akbaba, bölücü açılıma itirazını Hakan Fidan, Numan Kurtulmuş ve Yaşar Güler’e iletti.

Akbaba, kendisiyle selamlaşan Kurtulmuş’a “Meclis’te terörist istemiyoruz.” dedi. Kurtulmuş’tan “Biz de istemiyoruz” yanıtını alan Akbaba, “Siz istiyorsunuz!” diyerek duruma itiraz etti. Bunun üzerine Kurtulmuş, “Hallederiz” diyerek Akbaba’nın yanından uzaklaştı.

Ardından Akbaba, kendisinin yanına gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e de, yeni ‘sürece’ ilişkin itirazını dile getirdi. Akbaba, Güler’e yönelik olarak, “Bizim çocuklarımızın katilini affedemezsiniz! Bu haddiniz değil! Meclis’te istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Güler, bu sözler sonrası önce uzaklaştığı Akbaba’nın yanına geri döndü. Güler, parmağını sallayarak hitap ettiği Akbaba’ya yönelik olarak “Burası yeri değil hadsizlik yapma. Hadsiz konuşma, burada cenaze var. Sen şehit anasısın o kadar” dedi.

ŞEHİT ANNESİNDEN UNUTULMAYACAK CEVAP

Bunun üzerine Akbaba, Güler’e “Hiçbir zaman bizimle ilgilenmediniz. Gözyaşımızı silmediniz” diyerek yanıt verdi.

Akbaba’nın bu sözleri sonrası Güler, alandan uzaklaşırken çadırdaki diğer şehit yakınları “Konuştuğunuz bir şehit anası. Burada cenaze değil, şehidin şehadet töreni. Konuştuğunuz şehit anası, siz hadsizlik yapmayın” sözleriyle tepki gösterdi.

Yaşanan olay sonrası Pakize Akbaba, Veryansın Tv’ye açıklamalarda bulundu.

Yaşar Güler’e tekrar yanıt veren Akbaba, “O tepkileri PKK terör örgütüne niye göstermiyorsunuz? Meclis’te slogan attırıyorsunuz. Ben haklıyım. Sormak zorundayım. Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin siz yönetiyorsunuz. Ben size mecburum demeye: Şehitlerin katilini affediyorsunuz! Hadsiz ben miyim siz misiniz? Bizim çocuklarımızın katilini affetmek ne demek?” dedi.