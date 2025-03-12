Bakan Güler, Suudi Arabistanlı mevkidaşı El Suud ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "'Suudi Arabistan’da resmî temaslara devam eden Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile görüştü'" ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan’da resmî temaslara devam eden Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile görüştü.#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/KvATnjFqO6 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 12, 2025