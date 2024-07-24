Bakan Güler'den Yunan Bakan'a cevap: Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Güler, Yunanistan Savunma Bakanı'nın "F-35 lerimiz var Ankara'ya geliriz" açıklamalarına da yanıt verdi.

"TURİSTİK GEZİ İÇİN BEKLİYORUZ"

Güler, "Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, bekliyoruz. Turistik gezi için bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN GÜLER'DEN PENÇE KİLİT OPERASYONU SORUSUNA CEVAP

Pençe-Kilit Operasyonu'yla ilgili "Kilit kapandı mı?" sorusuna ise Bakan Güler, "Kapanınca haberiniz olacak" yanıtını verdi.